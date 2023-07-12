Акция «Свеча памяти» прошла в Белгороде к 80-летию битвы у Прохоровки

Величайшее танковое сражение, которое переломило ход Великой Отечественной, состоялось под деревней Прохоровка 80 лет назад. В годовщину тех событий с героями тех времен встретилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

В центре Белгорода зажгли свечу памяти. Волонтеры Победы и жители Белгорода составили слова «Прохоровка помним».

Как рассказала замдиректора Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Оксана Мишкина, немецкие танки пошли на прорыв рано утром, они планировали окружить и разбить советскую армию.

«Они принимают решение повернуть в район Прохоровки, здесь они планировали окружным путем обойти Курск, выйти на оперативный простор, ну а дальше продолжить беспрепятственное движение на Москву», — рассказала она.

Ветеран ВОВ, коренной белгородец Александр Поляков поделился воспоминаниями о событиях тех лет. Он скрыл свой возраст, чтобы его 17-летнего взяли в разведку.

«Мы, разведчики, первые шли две машины. И потом по рации сообщают: мы находимся в центре Прохоровки», — поделился он.

В битве участвовало больше 1200 танков и самоходных орудий. Основными участвующими в сражении танками были советские Т-34 и немецкие «Тигры».

По словам кандидата исторических наук Валерия Куличкова, немцам пришлось отходить, и было понятно, что войну они уже проиграли, вопрос был времени.

Командир артиллерийского расчета Григорий Ваганов рассказал, что перед «Тиграми» броня советских танков была фактически беззащитна, поэтому советские военные действовали хитростью — подбить немецкие машины удавалось сбоку.

«Бока были не вот столько, а тоненькие такие. Боковая стена. Лобовая 40 сантиметров, а боковая 4. Когда немцы уверены, что они сломят нас, перешли в наступление. Мы стали стрелять. Один, второй, третий танк подбили», — рассказал он.

Схватка длилась весь день. К вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За день противник потерял около 10 тыс. человек и больше 360 танков.

«Именно здесь 12 июля 1943 года произошёл кульминационный момент Курской битвы, после которого вся гитлеровская операция «Цитадель» потерпела крах. И дальше этого места немцы уже не продвинулись», — заявил Кравцова.

В Прохоровке стратегическая и наступательная инициатива окончательно перешла к Советской армии.

5 июля, в день 80-й годовщины Курской битвы, историк Валерий Замулин рассказал «Известиям» о том, какие факторы явились решающими для победы Красной армии в сражении.