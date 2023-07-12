Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в $1,4 млрд
Общество
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Происшествия
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
Мир
СМИ сообщили о взрыве в многоэтажном доме в Киеве
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Общество
Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в Солнечногорске
Мир
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Экономика
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

Акция «Свеча памяти» прошла в Белгороде к 80-летию битвы у Прохоровки

0
Фото: ТАСС/Павел Колядин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Величайшее танковое сражение, которое переломило ход Великой Отечественной, состоялось под деревней Прохоровка 80 лет назад. В годовщину тех событий с героями тех времен встретилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

В центре Белгорода зажгли свечу памяти. Волонтеры Победы и жители Белгорода составили слова «Прохоровка помним».

Как рассказала замдиректора Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Оксана Мишкина, немецкие танки пошли на прорыв рано утром, они планировали окружить и разбить советскую армию.

«Они принимают решение повернуть в район Прохоровки, здесь они планировали окружным путем обойти Курск, выйти на оперативный простор, ну а дальше продолжить беспрепятственное движение на Москву», — рассказала она.

Ветеран ВОВ, коренной белгородец Александр Поляков поделился воспоминаниями о событиях тех лет. Он скрыл свой возраст, чтобы его 17-летнего взяли в разведку.

«Мы, разведчики, первые шли две машины. И потом по рации сообщают: мы находимся в центре Прохоровки», — поделился он.

В битве участвовало больше 1200 танков и самоходных орудий. Основными участвующими в сражении танками были советские Т-34 и немецкие «Тигры».

По словам кандидата исторических наук Валерия Куличкова, немцам пришлось отходить, и было понятно, что войну они уже проиграли, вопрос был времени.

Командир артиллерийского расчета Григорий Ваганов рассказал, что перед «Тиграми» броня советских танков была фактически беззащитна, поэтому советские военные действовали хитростью — подбить немецкие машины удавалось сбоку.

«Бока были не вот столько, а тоненькие такие. Боковая стена. Лобовая 40 сантиметров, а боковая 4. Когда немцы уверены, что они сломят нас, перешли в наступление. Мы стали стрелять. Один, второй, третий танк подбили», — рассказал он.

Схватка длилась весь день. К вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За день противник потерял около 10 тыс. человек и больше 360 танков.

«Именно здесь 12 июля 1943 года произошёл кульминационный момент Курской битвы, после которого вся гитлеровская операция «Цитадель» потерпела крах. И дальше этого места немцы уже не продвинулись», — заявил Кравцова.

В Прохоровке стратегическая и наступательная инициатива окончательно перешла к Советской армии.

Броня и доблесть: битва на Курской дуге обозначила перелом в Великой Отечественной
«От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот»

5 июля, в день 80-й годовщины Курской битвы, историк Валерий Замулин рассказал «Известиям» о том, какие факторы явились решающими для победы Красной армии в сражении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023