Историк назвал главные факторы победы Красной армии в Курской битве

Историк Валерий Замулин 5 июля, в день 80-й годовщины Курской битвы, рассказал «Известиям» о том, какие факторы явились решающими для победы Красной армии в сражении.

По его словам, Курская битва — это «ядро» весенне-летней кампании на советско-германском фронте. Она объединила три операции — оборонительную и две наступательные. Эти три операции впервые за годы Великой Отечественной войны готовились одновременно.



Замулин рассказал, что для немецкого командования наступательная операция «Цитадель» была вынужденной мерой.

«Вермахт переходил в наступление в крайне неблагоприятных условиях. После Сталинграда потери были и материальные, и моральные колоссальные. Поэтому эта операция должна была решать не только военные задачи, но прежде всего военно-политические. Этот момент стал ключевым и при подготовке к операции, и стал причиной ее неудачи. Наступление на Курск в тех условиях — это авантюра», — подчеркнул специалист.

Перед наступлением Германии советская военная разведка представила три наиболее вероятных сценария развития событий и четко определила место, откуда наступление произойдет.

Замулин заметил, что советская армия научилась воевать «по-настоящему» через год после начала войны, а чтобы вести упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника, нужен был особый опыт.

«Опыт, мастерство и понимание каждого командира — они вложили это в голову солдатов, чтобы они не думали, как вести бой лучше, а знали. Такой уровень мастерства получили воины, которые пришли после Сталинграда», — добавил историк.

При этом опыт оборонительных боев сыграл и отрицательную роль: если на первом этапе Курской битвы он явился одним из важнейших элементов побед, то, когда Красная армия перешла в наступление, солдатам пришлось перестраиваться, менять тактику. Обычно этот период занимает недели, однако у советских солдат не было столько времени.

Остро также стояла проблема нехватки живой силы — и у СССР, и у Германии.

«Хотя потенциал СССР был несоизмерим с потенциалом Германии, которая фактически контролировала всю Европу, правильное использование этого потенциала позволило военно-политическому руководству Советского Союза правильно спланировать всю летнюю кампанию», — подчеркнул Замулин.



Кроме того, историк рассказал, что при планировании операции «Цитадель» военно-политическое руководство Германии понимало, что оборона Советского Союза будет очень мощной. Для решения задач наступления Германии была необходима бронетехника, преимущественно новая, для того чтобы пробить оборону. Такой техникой стали танки «Тигр», «Пантера» и «Фердинанд».

«Но противник не смог достичь глубокого прорыва. За 17 часов они прорвали первую полосу, а дальше пришлось прорывать вторую. А прорвав вторую, они наткнулись на третью. Расчет был такой: прорвав первую полосу, вся оборона сложится как карточный домик. Но под Курском даже новая бронетехника, выполнив задачу прорыва, не смогла разрушить оборону. Танковые дивизии зашли в брешь и встали. Они продолжали терять силы и людей. Какая бы ни была бронетехника, добиться успеха не удалось», — объяснил Замулин.

Ранее в этот день ветеран Великой Отечественной войны Игорь Федчук, служивший в 815-м авиационном полку, рассказал «Известиям», как успехи в Курской битве повлияли на боевой дух Советской армии. По его словам, именно во время орловско-курской операции советские солдаты почувствовали хорошую организованность, слетанность, натренированность, поднятый дух личного состава и ясность задач.

В августе прошлого года военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал «Известиям», что Курская битва стала переломным моментом в ВОВ — она оформила и завершила коренной перелом в войне. Во время сражения стратегическая инициатива окончательно перешла от войск фашистской Германии к Красной армии.

11 сентября 2021 года Министерство обороны России запустило мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Как и другие крупные сражения на территории СССР, считается одним из переломных моментов Второй мировой. После победы Красная армия перешла в наступление.