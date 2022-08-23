Военный историк рассказал о значении Курской битвы для хода ВОВ

В день победы Красной армии в Курской битве, 23 августа, военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал «Известиям» о значении сражения для хода Великой Отечественной войны.

По его словам, Курская битва стала переломным моментом в ВОВ — она оформила и завершила коренной перелом в войне. Во время сражения стратегическая инициатива окончательно перешла от войск фашистской Германии к Красной Армии.

«Теперь Красная армия решала, когда, как и где она будет наступать. Именно в ходе Курской битвы выяснилось, что, несмотря на все тактические, оперативно-тактические и в том числе технические преимущества, немецкой армии, все это преимущество было сведено на нет в первую очередь оперативной зрелостью советского генерального штаба, тактической зрелостью командиров на местах и умением воевать, большим опытом, который накопили рядовые красноармейцы, танкисты, артиллеристы», — рассказал Буранов.

Как заметил историк, Курская битва — это один из центральных эпизодов не только истории ВОВ, но и во всей истории России. Это была тяжелая оборона, которая предстояла советским войскам, но они выдержали ее и использовали против вермахта передовую тактику, уничтожили много тяжелых танков.

«Самое главное — перемалывание, стачивание самых боеспособных дивизий вермахта, то есть танковых механизированных подразделений, которые лишились возможности наступать и вести маневренную войну», — объяснил эксперт.

Помимо стратегического значения, битва имела и сильное моральное значение — она известна подвигами советского военачальника Ивана Кожедуба, партизан, а также танкистов, которые совершили героический контрудар под Прохоровкой.

По поручению президента России Владимира Путина к 80-летию Курской битвы РВИО совместно с Администрацией Курской области создает Мемориальный комплекс. Народное голосование за понравившийся вариант памятника заканчивается 23 августа.

11 сентября 2021 года Министерство обороны России запустило мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Как и другие крупные сражения на территории СССР, считается одним из переломных моментов Второй мировой. После победы Красная армия перешла в наступление.