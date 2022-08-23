Реклама
Прямой эфир
Мир
В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти
Мир
Посольство РФ призвало Лондон «прекратить подрывать основы полицентричного мира»
Мир
МВД Сербии заверило в неприсоединении к антироссийской истерии
Мир
Небензя напомнил «ядерной пятерке» о принципе недопустимости войны
Общество
Москвичи несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о погибшей Дугиной
Мир
Нацбатальон «Кракен» разместил опорный пункт в здании школы
Мир
Госдеп США отреагировал на гибель Дугиной
Экономика
Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа
Мир
СКР оценит заявления посла Украины о желании «убить как можно больше русских»
Мир
Украинские беженцы в Швеции пожаловались на нехватку пособия на базовые нужды
Общество
Прощание с народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа

Военный историк рассказал о значении Курской битвы для хода ВОВ

Военный историк Буранов: Курская битва — один из центральных эпизодов не только ВОВ, но и истории России
0
Фото: РИА Новости/Наталья Боде
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В день победы Красной армии в Курской битве, 23 августа, военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал «Известиям» о значении сражения для хода Великой Отечественной войны.

«В тот трагический момент мы поднялись на защиту Родины»
Как в России встретили День памяти и скорби

По его словам, Курская битва стала переломным моментом в ВОВ — она оформила и завершила коренной перелом в войне. Во время сражения стратегическая инициатива окончательно перешла от войск фашистской Германии к Красной Армии.

«Теперь Красная армия решала, когда, как и где она будет наступать. Именно в ходе Курской битвы выяснилось, что, несмотря на все тактические, оперативно-тактические и в том числе технические преимущества, немецкой армии, все это преимущество было сведено на нет в первую очередь оперативной зрелостью советского генерального штаба, тактической зрелостью командиров на местах и умением воевать, большим опытом, который накопили рядовые красноармейцы, танкисты, артиллеристы», — рассказал Буранов.

Как заметил историк, Курская битва — это один из центральных эпизодов не только истории ВОВ, но и во всей истории России. Это была тяжелая оборона, которая предстояла советским войскам, но они выдержали ее и использовали против вермахта передовую тактику, уничтожили много тяжелых танков.

«Самое главное — перемалывание, стачивание самых боеспособных дивизий вермахта, то есть танковых механизированных подразделений, которые лишились возможности наступать и вести маневренную войну», — объяснил эксперт.

Помимо стратегического значения, битва имела и сильное моральное значение — она известна подвигами советского военачальника Ивана Кожедуба, партизан, а также танкистов, которые совершили героический контрудар под Прохоровкой.

По поручению президента России Владимира Путина к 80-летию Курской битвы РВИО совместно с Администрацией Курской области создает Мемориальный комплекс. Народное голосование за понравившийся вариант памятника заканчивается 23 августа.

11 сентября 2021 года Министерство обороны России запустило мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Как и другие крупные сражения на территории СССР, считается одним из переломных моментов Второй мировой. После победы Красная армия перешла в наступление.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022