«Горжусь тем, что тогда воевал весь народ»

Годовщину начала Великой Отечественной войны, которая ежегодно отмечается 22 июня, Москва встретила несколькими важными акциями. Сотни свечей зажглись в «Линии памяти» на Крымской набережной и на Поклонной горе. А в роковые четыре утра над столицей снова прозвучал голос Юрия Левитана и его сообщение 82-летней давности о нападении фашистской Германии на страну. Как начинался в Москве День памяти и скорби — в репортаже «Известий».

Линия огня

По Крымской набережной в Москве еще накануне 22 июня растянулась «Линия памяти». 1418 свечей — по одной на каждый день Великой Отечественной войны установили на парапете, они протянулись от Крымского моста до самого памятника Петру I. Именно по этой набережной 82 года назад гуляли веселые выпускники, которые еще не знали, что их взрослая жизнь начнется не за студенческой партой, а на фронте, вспоминали собравшиеся.

Даже не горящие пока свечи привлекали внимание горожан: они то и дело подходили к организаторам и интересовались, когда зажгут пламя.

— Оказывается, еще завтра весь день будут гореть! Это замечательно, я успею вернуться сюда вместе с внуком. Хочу, что он тоже увидел, — поделилась москвичка Татьяна.

По традиции первую свечу зажигает кто-то из фронтовиков, заставших 22 июня 1941 года , рассказал собравшимся руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

— Вы прекрасно понимаете, что в этом году мы отмечаем уже 82 года с того дня. Но тем не менее, мы рады, что эта традиция не прерывается, — сообщил он.

В этом году почетную миссию зажечь первую свечу исполнил ветеран Александр Хоменко: всю войну он прошел в пехоте и в 1945 году и встретил Победу командиром 899-го стрелкового полка 248-й Одесской и Берлинской стрелковой дивизии. Тогда ему было всего 22 года, а в апреле этого года он отпраздновал столетний юбилей.

— Меня попросили сегодня надеть вот этот красивый мундир с некоторыми орденскими планками. Но это все только внешние атрибуты, самое главное, что тогда воевал весь народ: и на фронте, и в тылу трудились во имя нашей общей Победы. Я горжусь этим. И тем, что все наши люди, независимо от того, где они находятся, сейчас вспоминают этот день, и счастлив видеть здесь столько людей, москвичей и гостей города, — поделился ветеран.

Огнем, привезенным с Поклонной горы, он зажег первую свечу, посвященную 22 июня 1941 года. Одна за другой все свечи запылали, образовав на набережной непрерывную светящуюся нить.

— Сам по себе огонь символизирует память, но и жизнь. Мы тоже должны помнить, рассказывать детям и показывать этот красивый символ — свечу, — сказала в беседе с «Известиями» Алла Тарасова , супруга одного из участников Российского союза ветеранов Афганистана, тоже пришедших поддержать акцию.

Свеча для каждой семьи

Ряд свечей сразу же привлек внимание горожан: они прогуливались вдоль них, рассматривали, фотографировались. Желающие могли обратиться к волонтерам и попросить у них свечу, чтобы поставить ее вместе с остальными в память о своих воевавших родственниках. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, например, зажег 72-ю и 1017-ю свечи в память о своих родных.



— У нас в стране нет, я думаю, ни одной семьи, которую не затронула бы трагедия Великой Отечественной войны. У моего деда Алексея было четверо братьев, двое из них с фронта не вернулись. Артиллерист Арсений Шапошников погиб на 72-й день, 1 сентября 1941-го года. Рядовой Владимир Шапошников пропал без вести на 1017 день — 3 апреля 1944-го, — пояснил он.

Еще одну свечу Алексей Шапошников зажег в память об участниках Московского народного ополчения. Защищать родной город когда-то ушли почти 200 тысяч москвичей, практически никто из них не вернулся, напомнил он.

Его примеру последовали и другие горожане: через час после начала акции у некоторых дат уже стояло по несколько свечей. Кто-то даже принес портреты своих воевавших близких и поставил их рядом с важными датами.

Стройный ряд свечей не погаснет в течение более суток — до конца Дня памяти и скорби. Огонь будут поддерживать волонтеры. Всего в памятных акциях в этом году задействовано 2 тыс. молодых людей, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Горбунова.

Памятные свечи в этот день зажглись не только в Москве, но и по всей стране, а также за рубежом. Так Волонтеры Победы вместе с «Единой России» традиционно зажгли «Свечи памяти» и «Огненные картины войны». На Поклонной горе в Москве их участники создали картину из 10 000 свечей. Она посвящена обороне города в годы ВОВ. В городе-герое Волгограде «огненная картина» выложена из частиц Вечных огней городов-героев. Акция прошла в Киргизии, Тунисе, Нидерландах, Ливане, Индии, Катаре и других странах.

Левитан и тишина

В 4 часа утра 22 июня все неравнодушные москвичи и гости столицы собрались в Александровском саду, чтобы отдать дань уважения всем тем, кто встал на защиту Родины и подарил мирное небо будущим поколениям.

Для тех, кто пришел на Манежную площадь в столь ранний час, было важно почтить память предков, вспомнив те самые страшные минуты, изменившие жизнь поколений.

— Это ужасная страница в нашей истории, — рассказал «Известиям» житель Саратова Сергей Радимов. — Я не могу представить, с каким кошмаром столкнулись наши сограждане тем роковым утром. И единственное, что мы сейчас можем сделать, это отблагодарить людей, подвигом которых мы сегодня живы и свободны, и помнить о них.

Свежий, чуть морозный воздух летней ночи начинал нагреваться от первых солнечных лучей. Ближе к четырем утра люди с красными гвоздиками стали заполнять площадь перед могилой Неизвестного солдата.

Четкий, выверенный до миллиметров, шаг курсантов, в унисон секундным стрелкам приближал тот самый страшный час. И ровно в 04:00 на всю Манежную площадь прозвучал «голос нации» — Юрий Левитан сообщил о нападении Германии на границы Советского Союза. В те же секунды эта запись звучала и над «Линией памяти» на набережной.

Во время минуты молчания одно из главных туристических мест Москвы погрузилось в абсолютную тишину. У некоторых на глазах проступили слезы.

Первыми возложили цветы к могиле Неизвестного солдата Алексей Шапошников и Александр Кибовский.

— Снова в самом сердце Москвы зажигаются свечи памяти в день начала Великой Отечественной войны, — сказал Алексей Шапошников. — Тем самым мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, кто был замучен в концлагерях.

Александр Кибовский процитировал стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году». Глава департамента культа отметил, что на протяжении всего дня в столице проходят памятные мероприятия.