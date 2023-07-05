Ветеран ВОВ рассказал о значении Курской битвы для боевого духа Советской армии

Ветеран Великой Отечественной войны Игорь Федчук, служивший в 815-м авиационном полку, рассказал «Известиям», как успехи в Курской битве повлияли на боевой дух Советской армии.

Как сообщил ветеран, к началу орловско-курской операции его полк базировался на аэродроме в Туле.

«Знали, что готовится наступление. Пришел этот день, весь наш полк взлетел и пошел на боевое задание. В начале боевых действий нам не повезло, наш полк имел в течение первых вылетов потери — около шести самолетов и экипажей. Потом организация была исправлена, и были более успешные боевые вылеты на орловско-курском направлении и до конца событий», — сказал он.

Федчук тогда обслуживал бомбардировочные самолеты и общался с летчиками — непосредственными участниками боевых действий.

«Летчики рассказывали подробности операции, как заходили на цель, какое было сопротивление зенитной артиллерии, были ли истребители, прикрывали ли наши, удачно или нет», — вспоминает мужчина.

По словам ветерана, его полк принимал участие в Великой Отечественной войне с самого начала, и именно в орловско-курской операции можно было определить успехи и неудачи Красной армии.

«Именно во время орловско-курской операции мы почувствовали хорошую организованность, слетанность, натренированность, поднятый дух личного состава, ясность задач. И главное, что мы уже имели тогда первые более или менее большие успехи. Это был перелом. Мы уже в душе праздновали победу в каждой операции», — сказал он.

В августе прошлого года военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал «Известиям», что Курская битва стала переломным моментом в ВОВ — она оформила и завершила коренной перелом в войне. Во время сражения стратегическая инициатива окончательно перешла от войск фашистской Германии к Красной армии.

11 сентября 2021 года Министерство обороны России запустило мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста», где опубликовало архивные материалы про тактику советских танкистов, приведшую к победе Красной армии в битве на Курской дуге.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Как и другие крупные сражения на территории СССР, считается одним из переломных моментов Второй мировой. После победы Красная армия перешла в наступление.