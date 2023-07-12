Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в Солнечногорске

Открытое горение хозяйственных построек в подмосковном Солнечногорске ликвидировано. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.

В 7:32 пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. В 8:29 открытое горение было ликвидировано. В настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций.

В ликвидации пожара участвуют порядка 40 человек и 13 единиц техники.

«Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня. Жилые дома и лес не пострадали», — говорится в сообщении.

Деревянные хозяйственные постройки в деревне Кривцово в Солнечногорске загорелись утром 12 июля. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) в 5:03.