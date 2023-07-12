В Солнечногорске загорелись деревянные постройки на площади 3,2 тыс. кв. м

В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные хозяйственные постройки. Об этом утром в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В 05:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках в городском округе Солнечногорск, деревня Кривцово», — говорится на сайте ведомства.

В настоящий момент к тушению пожара привлечено 15 человек и пять единиц техники. К месту стягивают дополнительные силы. Дальнейшая информация уточняется.

Ночью 12 июля в Екатеринбурге загорелась строительная площадка рядом с линиями электропередачи. Огонь распространился на площади в 1,3 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось из-за близости линии электропередачи.