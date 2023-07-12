Масштабный пожар произошел на стройплощадке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ночью 12 июля загорелась строительная площадка рядом с линиями электропередач. Огонь уже распространился на площади в 1,3 тыс. кв. м, о чем сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Уточняется, что горят деревянные поддоны и бытовки. На месте работают 33 спасателя и 11 единиц техники.

В МЧС добавили, что тушение пожара усложняется из-за близости линии электропередачи.

Ранее, 11 июля, у станции метро «Народное ополчение» на северо-западе Москвы загорелись три бытовки. Возгорание произошло на месте строительства метрополитена. Сначала загорелась одна из бытовок, а затем огонь распространился на другие металлических строения.