СМИ сообщили о взрыве в многоэтажном доме в Киеве

В одной из квартир многоэтажного дома в Киеве произошел взрыв. Об этом в среду, 12 июля, сообщило украинское агентство ТСН.

Инцидент произошел в Дарницком районе, после взрыва начался пожар.

На месте работают спасатели, приехала скорая помощь.

Причины произошедшего не называются.

22 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о погибшем и двух пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в столице. Взрыв прогремел в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе города. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) информировали, что в одной из квартир на седьмом этаже высотки взорвался газ. После этого произошло обрушение конструкций.