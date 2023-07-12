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Врач призвала не выходить с детьми на солнце с 10 до 16 часов

Врач Крупская: гулять с детьми лучше до 10 утра или после 16 вечера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Врач Майя Крупская посоветовала не выходить с детьми на улицу в активные часы солнечного излучения, чтобы свести к минимуму риск повреждения кожи детей во время прогулок.

В беседе с ИА RuNews24.ru во вторник, 11 июля, медик отметила, что также следует использовать солнцезащитные средства, если ребенок старше шести месяцев, и одевать его в соответствующую одежду.

Крупская указала на то, что особенно солнце опасно для младенцев, поскольку их кожа имеет меньше слов, чем кожа взрослых. Кроме того, кожа малышей также имеет много активно делящихся стволовых клеток, а они являются мишенью для ультрафиолета, сообщает телеканал «360».

«Помимо ожогов, существуют отсроченные неблагоприятные. Самый опасный из них – это повреждение ДНК клеток кожи, впоследствии увеличивающее риск опухолей», — цитирует Крупскую сайт kp.ru.

Врач посоветовала не находиться на солнце с детьми с 10:00 до 16:00. Допускается использование для защиты детской кожи фотозащитных средств широкого спектра. Такое средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу, повторять нанесение стоит через два часа, а по возвращении домой смыть его с кожи.

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8 июля руководитель отделения детских инфекций, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ Елена Мескина в беседе с RT рассказала о правилах поведения для малолетних детей в уличном бассейне. По ее словам, их нельзя оставлять без присмотра, периодически измерять температуру воды, чтобы избежать переохлаждения, и следить за его общим состоянием.

Специалист отметила, что «если ребенок всё время плещется и ныряет, то вероятность солнечного удара снижается. А если он тихо сидит в бассейне и играет игрушками, вероятность солнечного удара имеет место быть». Во втором случае на голове ребенка обязательно должен быть головной убор. В целом водные процедуры не должны длиться дольше 20–30 минут, затем следует сделать перерыв.

В июне педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина в беседе с «Известиями» перечислила признаки солнечного удара у ребенка. По ее словам, тепловой удар возникает при длительном перегревании всего организма, а солнечный — из-за воздействия прямых солнечных лучей на область головы. Так, на начальной стадии перегревания появляется вялость и сонливость, малыш может капризничать или плакать без видимой причины.

Ранее врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что детям в возрасте до трех лет нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами. По ее словам, маленьким детям можно находиться под солнечными лучами только в тени, например, под деревом. Врач отметила, что брать таких малышей на отдых к морю не стоит, потому что, играя рядом с загорающими родителями, они «получают большую дозу ультрафиолетового облучения».

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