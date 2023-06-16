Педиатр рассказала о симптомах солнечного удара у детей

Высокая температура и активное солнце могут стать причиной теплового и солнечного ударов, которые особенно опасны для детей. О симптомах этих состояний, а также о том, как уберечь ребенка, «Известиям» 16 июня рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что тепловой удар возникает при длительном перегревании всего организма, а солнечный — из-за воздействия прямых солнечных лучей на область головы. От солнечного удара прежде всего страдает нервная система, поэтому этот вид перегревания особенно опасен.

«На начальной стадии перегревания появляется вялость и сонливость, малыш может капризничать или плакать без видимой причины. Ребенок старшего возраста может пожаловаться на плохое самочувствие, головную боль, сухость во рту. Если на этом этапе ребенку не оказать помощь, то прогрессирование теплового удара может привести к резкому повышению температуры до 40-41 градусов, потере сознания и судорогам», — рассказала Татаркина.

При этом, она обратила особое внимание, что у детей первого года жизни, в силу возрастных особенностей, перегревание наступает быстрее и протекает намного тяжелее.

Чтобы не омрачать летний отдых и не подвергать опасности здоровье и жизнь ребенка, педиатр дала ряд простых рекомендаций.

Так, по ее словам, в жару следует исключить пребывание ребенка любого возраста под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00. Детям до 3 лет, а особенно малышам до года, в жаркие солнечные дни допустимо находиться только в кружевной тени деревьев, либо тени от зонта или навеса.

«На летней прогулке у ребенка обязательно должен быть светлый головной убор (панамка, кепка, косынка, шляпа и т.п.). Предпочтение следует отдавать панаме или шляпе, так как поля этих головных уборов защищают ушные раковины, лицо и шею от солнечных лучей и препятствуют обгоранию нежной кожи этих областей. Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей (хлопка, льна) светлых тонов, а обувь — легкая, открытая и из натуральных материалов», — посоветовала Татаркина.

Также педиатр рекомендовала в жару поить ребенка водой каждые 15-20 минут. Объем выпиваемой жидкости должен быть увеличен в зависимости от возраста, веса ребенка и температуры воздуха. Для предотвращения перегревания также стоит ограничить излишнюю физическую активность.

«Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном автомобиле! Всего за 10 минут температура внутри салона автомобиля может вырасти на 10 градусов. Даже если вы оставили машину в тени и на улице не очень жарко, то находиться внутри всё равно небезопасно. Ребенок перегревается гораздо быстрее взрослого, к тому же, он не сможет самостоятельно покинуть автомобиль», — предупредила врач.

В заключение она добавила, что в жаркую погоду не стоит использовать чехлы и занавески на детские коляски, так как они препятствуют циркуляции воздуха вокруг ребенка и способствуют повышению локальной температуры.

«Младенцы и дети подвергаются особому риску тепловой болезни в связи с несовершенной терморегуляцией, неспособностью заботиться о себе и контролировать окружающую их среду. Поэтому задача взрослых обеспечить детям безопасный летний отдых», — подытожила Татаркина.

13 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. По его словам, ни в один из дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается.