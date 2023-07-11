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Песков прокомментировал призыв Литвы разрешить создание военных баз у границ РФ

Песков: продвижение военной инфраструктуры НАТО к РФ — одна из причин нынешней ситуации
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Фото: REUTERS/ Artur Widak
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Продвижение военной инфраструктуры НАТО к РФ — одна из причин нынешней ситуации, заявил на брифинге 11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв Литвы разрешить создание военных баз у границ с РФ.

«Неоднократно мы были свидетелями новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, это было одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации», — высказался Песков.

Он также отметил, что российская военная инфраструктура никогда не двигалась в западную Европу — всегда в обратную сторону. По его словам, если европейцы не понимают этой ошибки, то это их проблемы.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора признать акт о сотрудничестве с Россией недействительным и создать постоянные военные базы у ее границ. По его мнению, подписанный в 1997 году акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой мешает НАТО защищать свои границы. Согласно документу, члены организации не могут размещать на территории новых союзников ядерное оружие и постоянные базы.

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Ранее, 7 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в новые военные планы НАТО входит приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Это также коснется военнослужащих на воде и в воздухе.

28 июня сообщалось о планах Чехии направить на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое. 26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

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