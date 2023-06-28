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Чехия направит военных на усиление восточного фланга НАТО

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Фото: ТАСС/CTK via ZUMA Press
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Чешская армия направит на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. Об этом 28 июня сообщила газета Právo.

В странах Балтии и Словакии находится более 600 чешских солдат. В перспективе планируется увеличить контингент вдвое.

Принятие решение ожидается на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

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Ранее, 26 июня, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

В тот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО утвердит переход в странах Балтии от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.

4 мая глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил за увеличение численности группировки Военно-воздушных сил стран НАТО в Балтии. Он также попросил о поддержке в укреплении воздушной обороны на восточном фланге альянса и более интенсивных учений ВВС.

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