Столтенберг анонсировал создание в Балтии системы ПВО на ротационной основе

НАТО утвердит переход в странах Балтии от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе. Об этом 26 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО одобрят переход от миссии воздушной полиции к созданию системы ПВО на ротационной основе», — привела его слова пресс-служба альянса.

Решение будет принято на саммите организации, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

Ранее, 4 мая, глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил за увеличение численности группировки военно-воздушных сил стран НАТО в Балтии. Он также попросил о поддержке в укреплении воздушной обороны на восточном фланге альянса и более интенсивных учений ВВС.

Тогда же отмечалось, что присутствие американского военного флота в Балтийском море будет усиливаться. Литва таким образом добивается развертывания на своей территории дополнительных средств ПВО НАТО.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО системами противовоздушной обороны и истребителями.