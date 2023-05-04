Литва попросила США усилить группировку ВВС НАТО в Балтии

Литва выступает за увеличение численности группировки военно-воздушных сил стран НАТО в Балтии. Об этом в четверг, 4 мая, заявил глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас на встрече с министром ВВС США Фрэнком Кендаллом, сообщило литовское военное ведомство.

«Рассчитываем на поддержку США на июльском саммите в Вильнюсе по вопросам дополнительного размещения военно-воздушных сил», — сказал он.

Кроме того, Анушаускас поблагодарил Вашингтон за лидерство в обеспечении безопасности неба стран Балтии. Также глава минобороны Литвы попросил Кендалла о поддержке в укреплении воздушной обороны на восточном фланге НАТО и более интенсивных учений ВВС.

Ранее в четверг отмечалось, что присутствие американского военного флота в Балтийском море будет усиливаться. Кроме того, Литва добивается развертывания на своей территории дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

В феврале президент Литва Гитанас Науседа заявил о своем предложении президенту Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил в декабре 2022 года, что контингент Вооруженных сил США, который дислоцируется в Литве, переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности. По его словам, решение об этом связано с изменением ситуации в сфере безопасности.

В ноябре того же года стало известно о размещении Францией в Литве четырех истребителей Rafale.

Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии, сообщило тогда минобороны Литвы.