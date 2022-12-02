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Военные США начали менять уровень военного присутствия в Литве на боевой

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Контингент вооруженных сил США, который дислоцируется в Литве, переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности. Об этом заявил 2 декабря командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире Литовского радио.

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«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой и проведения совместных учений, то теперь здесь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — цитирует командующего «Газета.Ru».

По его словам, решение об этом связано с изменением ситуации в сфере безопасности.

Рупшис также подчеркнул, что США в последнее время активно усиливают военное присутствие во всей Европе, и это является «реакцией на ситуацию» с учетом «оценки угроз противника», но не означает перехода к активной обороне.

9 ноября сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Литвой по продаже восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Подчеркивалось, что получение Вильнюсом новых образцов военной техники не изменит баланса сил в Прибалтике, однако позволит Литве укрепить свой потенциал и сделает возможным сотрудничество с американской армией в будущем.

Ранее, 19 октября, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о планах США направить в республику дополнительный контингент войск на ротационной основе и оружие. До этого эстонский министр провел встречу с главой Пентагона, упомянув, что Эстония планирует приобрести у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, главы минобороны договорились продолжить поддерживать Украину.

Кроме того, 22 ноября стало известно, что Франция разместит в Литве четыре своих истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии. Ранее минобороны Франции заявляло, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы из-за усилившихся действий на Украине. Такое решение принял президент Эммануэль Макрон.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение американской стороны поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря, а также проводить там учения.

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