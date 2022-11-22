Франция разместит в Литве истребители для защиты стран Балтии

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии, сообщает минобороны. Ранее ведомство заявляло, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы из-за усилившихся действий на Украине. Такое решение принял президент республики, передает телеканал «Известия». Поэтому Франция направит дополнительные истребители в Литву, а военных — в Эстонию.

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