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США предварительно согласились продать Литве партию РСЗО HIMARS

В Пентагоне подтвердили потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
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Фото: Global Look Press/AFLO
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Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Литвой по продаже восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду, 9 ноября, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США, входящее в структуру Пентагона.

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«Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную… продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в $495 млн», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что получение Вильнюсом новых образцов военной техники не изменит баланса сил в Прибалтике, однако позволит Литве укрепить свой потенциал и сделает возможным сотрудничество с американской армией в будущем.

Ранее, 19 октября, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о планах США направить в республику дополнительный контингент войск на ротационной основе и оружие. До этого эстонский министр провел встречу с главой Пентагона. Во время переговоров Певкур упомянул, что Эстония планирует приобрести у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, главы минобороны договорились продолжить поддерживать Украину.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. Участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов. Кроме того, как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

До этого, в июне, сообщалось, что в течение ближайших 10 лет США построят в Польше более 100 военных объектов. Уточнялось, что уже начато строительство склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа США. Уже прошла церемония закладки первого камня. Склад станет одним из восьми запланированных объектов, строительство которых намечено на ближайшее время.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение американской стороны поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря, а также проводить там учения.

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