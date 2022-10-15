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Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут в Европе в конце октября

Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут в Европе с 17 по 30 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию, в которых примут участие 14 стран, продлятся с 17 по 30 октября. Об этом стало известно 14 октября из распространенного заявления Североатлантического альянса.

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«Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы начиная с понедельника, 17 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевое оружие не будет задействовано в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень».

Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. Участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов. Кроме того, как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

При этом в НАТО отметили, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

«Учения, которые пройдут до 30 октября, являются плановыми, регулярными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями», — указано в сообщении.

В этот же день сообщалось, что в Литве пройдут крупные международные учения «Железный волк» с участием подразделений НАТО численностью около 3,5 тыс. человек из 10 стран. Как отмечалось, маневры начнутся 17 октября.

Ожидается прибытие военнослужащих из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии. Согласно сообщению министерства обороны Литвы, в военных учениях примут участие около 700 единиц техники.

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