НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных

В Литве пройдут крупные международные учения «Железный волк» с участием подразделений НАТО численностью около 3,5 тыс. человек из 10 стран. Об этом 14 октября сообщило минобороны республики.

Маневры начнутся 17 октября.

«В ходе учений будут проверяться процедуры планирования и выполнения боевых атакующих и оборонительных операций подразделениями армии Литвы, отрабатываться взаимодействие с силами союзников», — говорится в сообщении.

Ожидается прибытие военнослужащих из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии. В военных учениях примут участие около 700 единиц техники.

К маневрам также привлекут боевую группу дислоцированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

С 1 августа истребители Германии, Италии и Венгрии начали патрулировать небо над странами Прибалтики в рамках обеспечения безопасности восточного фланга блока. ВВС стран – членов НАТО поочередно осуществляют патрулирование воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой после их вступления в альянс в 2004 году, так как эти страны имеют собственных истребителей.

В июне в Эстонии и Латвии прошли военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Было отработано обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.