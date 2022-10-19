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США отправят в Эстонию дополнительные войска и оружие

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Фото: Global Look Press/COVER Images
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США направят в Эстонию дополнительный контингент войск на ротационной основе и оружие, это решение подкреплено соответствующей договоренностью. Об этом в среду, 19 октября, заявил глава минобороны республики Ханно Певкур агентству Bloomberg.

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«Мы достигли принципиальной договоренности о том, что США внесут свой вклад в безопасность Эстонии при помощи дополнительных подразделений в режиме ротации и военных возможностей», — сказал министр, который находится с визитом в США.

Сообщается, что Певкур провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне. Во время переговоров он упомянул, что Эстония увеличит расходы на оборону в 2023 году на 42%. Он добавил, что республика планирует приобрести у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, главы минобороны США и Эстонии договорились продолжить поддерживать Украину.

В сентябре военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что НАТО под руководством США готовит в Эстонии диверсантов для атак на территории России.

Ераносян подчеркнул, что Украина для США является своего рода полигоном. Во-первых, это — бесплатный полигон для продажи оружия, во-вторых страна нужна американцам для наращивания сил НАТО на территории Польши, Эстонии.

Президент США Джо Байден, выступая в июне на полях саммита НАТО в Мадриде, объявил о дальнейшем наращивании американского военного присутствия в Европе.

Также в июне сообщалось, что в течение ближайших 10 лет США построят в Польше более 100 военных объектов. По его словам, уже началось строительство склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа США. В четверг прошла церемония закладки первого камня. Склад станет одним из восьми запланированных объектов, строительство которых намечено ближайшее время.

Еще ранее, в мае, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение американской стороны поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря, а также проводить там учения.

Так, 14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. Участие примут 14 стран и до 60 военных самолетов. Кроме того, как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

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