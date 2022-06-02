Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

США построят в Польше более ста военных объектов

Посол США Бжезинский: более ста военных объектов будет построено в Польше за десять лет
0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение ближайших десяти лет США построят в Польше более ста военных объектов. Об этом сообщил журналистам в четверг, 2 июня, американский посол в республике Марек Бжезинский.

Пакт об укреплении: чего ждать от планов НАТО усилить восточный фланг
И как Москва отреагировала на итоги саммита альянса

По его словам, уже началось строительство склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа США. В четверг прошла церемония закладки первого камня. Склад станет одним из восьми запланированных объектов, строительство которых намечено на лето.

«В течение следующих 10 лет запланировано строительство более 110 похожих объектов, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения», — сказал Бжезинский.

Польские власти в свою очередь заявили о готовности строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Как отметил 19 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава опасается территориальных претензий России и готова защищать как свои земли, так и земли союзников.

Прежде отмечалось, что в Польше расквартированы около 12 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, США увеличат военное присутствие в Греции. Речь идет о расширении морской базы США в заливе Суда на острове Крит. Помимо этого, США смогут занимать и другие военные объекты с согласия Афин.

Ранее в мае Латвия, Литва, Эстония и Польша потребовали увеличить военный контингент НАТО на их территории, в том числе снабдив его средствами противовоздушной обороны (ПВО). При этом Италия и Франция не поддержали эту инициативу. В настоящее время значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Базами руководят США, Великобритания, Германия и Канада.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022