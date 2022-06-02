В течение ближайших десяти лет США построят в Польше более ста военных объектов. Об этом сообщил журналистам в четверг, 2 июня, американский посол в республике Марек Бжезинский.

По его словам, уже началось строительство склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа США. В четверг прошла церемония закладки первого камня. Склад станет одним из восьми запланированных объектов, строительство которых намечено на лето.

«В течение следующих 10 лет запланировано строительство более 110 похожих объектов, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения», — сказал Бжезинский.

Польские власти в свою очередь заявили о готовности строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Как отметил 19 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава опасается территориальных претензий России и готова защищать как свои земли, так и земли союзников.

Прежде отмечалось, что в Польше расквартированы около 12 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, США увеличат военное присутствие в Греции. Речь идет о расширении морской базы США в заливе Суда на острове Крит. Помимо этого, США смогут занимать и другие военные объекты с согласия Афин.

Ранее в мае Латвия, Литва, Эстония и Польша потребовали увеличить военный контингент НАТО на их территории, в том числе снабдив его средствами противовоздушной обороны (ПВО). При этом Италия и Франция не поддержали эту инициативу. В настоящее время значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Базами руководят США, Великобритания, Германия и Канада.