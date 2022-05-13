Греция разрешила США увеличить военное присутствие в стране. Парламент одобрил изменение соглашения об обороне, передает телеканал «Известия». За проголосовал 181 депутат, 119 высказались против. Речь идёт о расширении морской базы США в заливе Суда на острове Крит. Кроме того, США смогут занимать и другие военные объекты с согласия Афин.

Срок действия соглашения определён в пять лет вместо одного года сейчас, однако оппозиция отмечает, что через пять лет соглашение становится бессрочным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.