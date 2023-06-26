Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих

ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом 26 июня уведомил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — сказал он во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Министр обратил внимание на то, что для размещения дополнительных военных следует создать инфраструктуру для пребывания там солдат Бундесвера, пишет «Газета.Ru». Условием размещения Писториус назвал обеспечение возможности проведения учений.

Писториус 16 июня анонсировал проведение учений с участием Великобритании, Канады и ФРГ в Прибалтике в 2024-м или начале 2025 года. Он подчеркнул, что маневры нужны для улучшения военной координации на восточном фланге, который, как считает НАТО, «особенно незащищенное».

Ранее, 12 июня, пресс-служба Вооруженных сил ФРГ сообщила о начале крупномасштабных учений Air Defender, в которых задействованы военно-воздушные силы стран НАТО. В мероприятиях участвуют 250 самолетов и 10 тыс. военных из 25 государств.

Как стало известно 5 июня, в рамках Air Defender 2023 НАТО будет отрабатывать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет.