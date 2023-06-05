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НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами

DPA: НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами в рамках учений Air Defender 2023
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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В рамках учений Air Defender 2023 НАТО планирует отработать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет, об этом в понедельник, 5 июня, сообщило агентство DPA.

«Будут, например, отрабатываться такие сценарии, как борьба с БПЛА и крылатыми ракетами, а также защита воздушных и морских портов», — заявил представитель ВВС ФРГ новостному агентству.

Представитель ВВС также добавил, что в рамках учений будут отрабатываться совместные действия стран — членов НАТО по отражению гипотетического нападения на Германию с востока.

В конце мая стало известно, что страны НАТО, проводя Air Defender 2023, хотят не только отработать потенциальные сценарии нападения на альянс, но и подать четкий сигнал России о боеготовности блока. Однако 1 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» заявил, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находятся.

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В Air Defender 2023 — крупнейших в истории военно-воздушных учениях НАТО — будут участвовать более 10 тыс. человек и 220 самолетов. В основном учения пройдут в Германии, однако передовые оперативные пункты будут также организованы в Чехии, Эстонии и Латвии. Air Defender 2023 пройдет с 12 по 23 июня, а их главной целью заявлена проверка способности Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы.

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