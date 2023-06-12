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В Германии 12 июня стартуют учения НАТО Air Defender

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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В Германии 12 июня стартуют крупномасштабные учения Air Defender, в которых примут участие военно-воздушные силы (ВВС) стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба бундесвера.

Ожидается, что в мероприятиях будут задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств. В частности, ожидается, что на учения направят американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Самолеты из разных стран будут летать в воздушном пространстве Германии на севере, востоке и юге, каждый из которых будет способен поддерживать смешанные воздушные операции.

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Ранее, 10 июня, стало известно, что перед авиабазой Вунсторф в районе Ганновера (столица федеральной земли Нижняя Саксония) несколько сотен человек провели демонстрацию против учений Air Defender. Акция прошла под лозунгом «Практикуй мир, а не войну».

До этого, 5 июня, отмечалось, что в рамках Air Defender 2023 НАТО планирует отработать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет.

В конце мая появилась информация о том, что страны НАТО, проводя Air Defender 2023, хотят, в числе прочего, подать четкий сигнал России о боеготовности блока. Однако 1 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» заявил, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находятся.

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