В Германии несколько сотен человек вышли на акцию против учений НАТО Air Defender

Несколько сотен человек провели демонстрацию перед авиабазой Вунсторф в районе Ганновера (столица федеральной земли Нижняя Саксония) против масштабных военных учений НАТО Air Defender, которые должны пройти в Германии и соседних странах. Об этом 10 июня сообщил новостной портал NDR.



«Перед авиабазой собралось около 300 человек со всей северной Германии», — уточняет портал со ссылкой на данные полиции.

Акция прошла под лозунгом «Практикуй мир, а не войну». Также уточняется, что демонстранты призывали к мирному урегулированию ситуации на Украине с помощью дипломатических решений.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие авиационные учения Air Defender. В Германии они пройдут с 12 по 23 июня. Помимо Германии и США в них примут участие 22 страны-союзника.

Отмечается, что в них также будут задействовано более 10 тыс. человек и 220 самолетов 23 типов. Как ожидается, самолеты из разных стран будут летать в воздушном пространстве Германии на севере, востоке и юге, каждый из которых будет способен поддерживать смешанные воздушные операции.