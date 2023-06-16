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Берлин анонсировал масштабные учения стран НАТО в Прибалтике в 2025 году

Минобороны ФРГ: в 2025 году в Прибалтике состоятся масштабные учения стран НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Matthew A. Foster
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В Прибалтике состоятся военные учения с участием Великобритании, Канады и ФРГ, заявил министр обороны Германии Борис Писториус 16 июня в эфире телеканала Ntv.

«Мы договорились, что проведем трехсторонние учения. В следующем году или в начале 2025 года», — сказал Писториус.

Он отметил, что такое решение приняли после встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Британии, ФРГ и Оттавы. Также он пояснил, что маневры необходимы, чтобы улучшить военную координацию на восточном фланге, который, как считает НАТО, является «особенно незащищенным».

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Ранее, 12 июня, пресс-служба Вооруженных сил Германии сообщила, что в стране стартуют крупномасштабные учения Air Defender, в которых примут участие военно-воздушные силы стран НАТО. В мероприятиях задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.

10 июня перед авиабазой Вунсторф в районе Ганновера (столица федеральной земли Нижняя Саксония) несколько сотен человек провели демонстрацию против учений Air Defender. Акция прошла под лозунгом «Практикуй мир, а не войну».

До этого, 5 июня, сообщалось, что в рамках Air Defender 2023 НАТО планирует отработать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет.

В конце мая появилась информация о том, что страны НАТО, проводя Air Defender 2023, хотят в числе прочего подать четкий сигнал России о боеготовности блока. При этом 1 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» заявил, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находится.

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