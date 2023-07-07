НАТО планирует привести 300 тыс. военных в Европе в повышенную готовность

Новые военные планы НАТО включают в себя приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Об этом 7 июля заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы примем дальнейшие меры по укреплению политики сдерживания с помощью трех новых оборонных планов, чтобы бороться с нашими основными угрозами — Россией и терроризмом. Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой — для Центральной Европы, третий — для Средиземноморского и Черноморского регионов. Для выполнения этих планов НАТО приводит в повышенную готовность 300 тыс. военнослужащих», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, эти планы будут приняты после саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. В состояние повышенной готовности будут приведены в том числе военнослужащие на воде и в воздухе.

Ранее, 28 июня, сообщалось о планах Чехии направит на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое.

26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

В тот же день Столтенберг сообщил, что НАТО утвердит переход в странах Балтии от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.

4 мая глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил за увеличение численности группировки Военно-воздушных сил стран НАТО в Балтии. Он также попросил о поддержке в укреплении воздушной обороны на восточном фланге альянса и более интенсивных учений ВВС.