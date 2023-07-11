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Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора признать акт о сотрудничестве с Россией недействительным и создать постоянные военные базы у ее границ. С таким призывом он обратился к альянсу в интервью газете The Times 10 июля.

«Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия — НАТО мертв», — заявил Науседа.

По мнению президента Литвы, подписанный в 1997 году основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой мешает НАТО защищать свои границы. Согласно документу, члены организации не могут размещать на территории новых союзников ядерное оружие и постоянные базы.

Президент высказался и по поводу вступления Украины в НАТО. По его мнению, пора предоставить Киеву план действий, чтобы выйти на более короткий путь к вступлению в альянс. Он считает, что это помогло бы украинским солдатам воспрять духом.

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Ранее, 7 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в новые военные планы НАТО входит приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Это также коснется военнослужащих на воде и в воздухе.

В свою очередь военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что громкие слова альянса не найдут подтверждения в реальности. По его мнению, организация не сможет собрать такую большую армию.

28 июня сообщалось о планах Чехии направить на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое. А 26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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