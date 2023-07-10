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Военный эксперт оценил планы НАТО привести 300 тыс. военных в повышенную готовность

Литовкин назвал пугалками планы НАТО привести 300 тыс. военных в повышенную готовность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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НАТО часто использует разного рода пугалки, которые потом не осуществляет. Об этом 10 июля заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках круглого стола на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ».

Таким образом он отреагировал на слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что новые военные планы НАТО включают в себя приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Он отметил, что альянс разработал три плана, первый предназначен для Севера и Атлантики, второй — для Центральной Европы, третий — для Средиземноморского и Черноморского регионов.

Литовкин указал на то, что у НАТО нет своей армии, альянс использует военных из стран — членов блока.

«И как НАТО будет собирать армию в 300 тыс., я не представляю. У НАТО очень много таких лозунгов, обещаний, которые они выдвигают каждый раз, и ничего из этого не проявляется на месте. Мы помним, как НАТО провозглашали умную оборону, мы помним, как НАТО провозглашали 30-дневную готовность, где будут 30 авиационных эскадрилий, 30 батальонов в повышенной готовности и так далее», — сказал он.

Эксперт отметил, что заявление НАТО о 300 тыс. военных, возможно, поднимет значение альянса в глазах населения, но «не ставит на уши» российскую оборону.

«Это пугалки, которые, конечно, имеют значение для обывателя и которые, может быть, поднимают значение НАТО в глазах населения, которое платит налоги на развитие американского военно-промышленного комплекса. Но это не ставит на уши нашу оборону. Конечно, мы будем обращать внимание на это, мы следим за этим, но впадать в гонку вооружений мы, надеюсь, не будем», — заключил Литовкин.

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28 июня сообщалось о планах Чехии направить на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое.

26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

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