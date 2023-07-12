Учить ИИ разуму: как нейросети влияют на сферу образования

В некоторых странах введен официальный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) в процессе обучения школьников и студентов. Однако в Австралии подобный запрет может быть отменен уже в следующем году. Данная технология в настоящее время запрещена в большинстве государственных школ Австралии, но некоторые частные предприятия уже учат школьников правильно ее использовать. Опрос 1 тыс. студентов, проведенный сайтом Intelligent в апреле этого года, показал, что 30% использовали ChatGPT в письменных работах. Как развитие ИИ-технологий скажется на системе образования, какие сервисы помогают обучающимся и преподавателям и как с этим обстоят дела в России — разбирались «Известия».

Область применения

Постепенно ИИ предлагает новые возможности для обучения и развития учащихся. Заметной тенденцией в образовании стало адаптивное обучение. Системы, разработанные с использованием ИИ, способны анализировать данные о прогрессе учащихся, выявлять их слабые места и предлагать индивидуально подобранные материалы и поддержку. Об этом «Известиям» рассказал руководитель тренинг-центра IT-компании «Аурига» Денис Синицын.

— Таким образом, каждый студент получает образование, наиболее эффективное для его личных потребностей и способностей. Виртуальные помощники и тьюторы, работающие на базе ИИ, становятся ценными ресурсами для студентов. Они могут отвечать на вопросы, объяснять сложные концепции и помогать с выполнением заданий, — отметил Синицын.

Фото: Global Look Press/Monkey Business 2 via www.imago-

Эксперт по маркетингу и продажам цифровых систем, кандидат экономических наук Лилия Алеева одним из примеров внедрения ИИ в образование назвала партнерство IBM Watson с Sesame Workshop для разработки платформы на базе ИИ под названием «Начальная школа». Sesame Workshop более 50 лет отвечала за создание и производство детских образовательных проектов и шоу, включая известную программу «Улицы Сезам». Сотрудничество с IBM Watson позволило создать обучающую платформу, которая использует обработку естественного языка для вовлечения учащихся в живой интерактивный диалог. По словам эксперта, в России искусственный интеллект используется в образовании для улучшения учебного процесса и упрощения административных задач. Например, школа управления «Сколково» применяет алгоритмы ИИ для анализа данных учащихся и предоставления персонализированной обратной связи в целях улучшения результатов обучения.

Влияние ИИ на эффективность обучения может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от способа его использования. С одной стороны, ИИ может помочь ученикам работать в собственном темпе и получить индивидуальную поддержку. С другой стороны, слишком сильная зависимость от ИИ может уменьшить интерактивность и человеческий элемент в образовании. Поэтому важно соблюдать баланс. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров.

Фото: Global Look Press/Moritz Wolf

— Существует множество сервисов, которые используют ИИ для обучения студентов и школьников. Например, Khan Academy — это образовательная платформа, предлагающая обучающие видео и упражнения. Есть и другие, такие как Coursera, edX и Udemy, которые используют ИИ для предложения персонализированных курсов. Duolingo использует ИИ для адаптивного обучения языкам, — рассказал эксперт.

Вспомогательные сервисы

Искусственный интеллект сравнительно недавно начал массово внедряться в разные сферы жизни человека. Руководитель проекта по налоговой культуре и грамотности при группе, курируемой членом Общественного совета ФНС России, Иулиания Гребенькова рассказала «Известиям», что в России ИИ в основном используется для автоматизации проверки, контроля выполнения заданий, для обеспечения вариативности и генерации заданий и с целью аналитики успеваемости учащихся.

— Есть кейс в Институте русского языка им. А.С. Пушкина, где учащиеся разработали систему по автоматической генерации заданий. В школах используют предсказательную аналитику, для того чтобы понять, сколько времени, например, будет затрачено учениками на выполнение заданий, чтобы спрогнозировать необходимые для учебного процесса программы, — поделилась эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Гребеньковой, ИИ дает доступ к большому количеству информации, переработанной за человека, что может негативно повлиять на качество усвоения информации учеником .

Директор «Т1 Цифровая академия» Дмитрий Красовский рассказал, что сейчас популярны сервисы Midjouney и Storyline, которые позволяют сделать визуализацию образовательных проектов и конспектов, разработать презентации и модели. ChatGPT часто используют с Notion AI для подготовки докладов, анализа больших данных для научной работы, поиска закономерностей в существующих трудах и скрытых выводов из экспериментов. Эти сервисы также помогают с подготовкой исследований и поиска интересных тем для научных работ.

Успеваемость и эффективность

Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Государственного университета управления Василий Старостин отмечает, что ИИ может быть полезен как для студентов, так и для администрации вузов.

Для студентов ключевым сегментом являются мониторинг успеваемости и прогнозирование результатов промежуточных аттестаций. Аналитическая система следит за результативностью в прохождении учебной программы и дает рекомендации по дополнительному изучению некоторых тем. Цифровые интеллектуальные сервисы-помощники, построенные на системе прогнозной аналитики, могут давать ситуационные рекомендации в зависимости от контекста, в котором находится студент: от списка рекомендованной литературы до приглашения на открытую лекцию по теме, связанной с профессиональными интересами обучающегося.

— Администрация вуза может использовать технологии ИИ для прогнозирования жизненного цикла образовательных программ на основе востребованности выпускников в комплексе с анализом трендов рынка. Также ИИ помогает распределять учебную нагрузку, — отмечает эксперт.

Фото: Global Look Press

Доктор педагогических наук, профессор Института педагогики и психологии образования МГПУ Людмила Осипенко считает, что сама по себе технология ИИ не несет положительной или отрицательной эмоциональной или другой окраски.

— Если сбор данных об учебной деятельности, интересах и увлечениях помогает автоматизированно сформировать индивидуальный план обучения и тем самым повысить успеваемость, это хорошо. Если то же используется в машинном обучении для слежки и контроля за студентами, очевидно, плохо, — считает эксперт.

По мнению профессора, успеваемость в первую очередь зависит от мотивации обучающихся. ИИ всего лишь технология, результат применения которой напрямую связан с личностью студента. Если ученик хочет обмануть преподавателя, создав при помощи генеративного ИИ текст курсовой или иной работы, то он обманет лишь самого себя — знаний по изучаемой теме он не обретет. Если цель студента — глубоко изучить вопрос, исследовать поставленную задачу, ИИ поможет в поиске релевантной информации: не секрет, что поисковые системы уже несколько лет используют машинное обучение для повышения качества поиска.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Эксперт Центра искусственного интеллекта «СКБ Контур» Дмитрий Иванков в беседе с «Известиями» придерживается мнения, что воздействие ИИ на эффективность обучения зависит от способа его интеграции в образовательный процесс. Ошибки могут привести к негативным последствиям.

— Считаю, что стоит учитывать стандарты этики и конфиденциальности, а также систематически подходить к обучению и подготовке преподавателей по использованию технологий на базе ИИ в обучении, — заключил эксперт.

Из первых уст

Преподаватель английского языка Нелли Бондарева рассказала «Известиям», что ИИ позволяет создавать персонализированные учебные планы и программы на основе потребностей и уровня знаний каждого учащегося. Эксперт отмечает, что ИИ не может заменить преподавателя, так как, например, обучение языку требует взаимодействия с носителями и практику общения. ИИ следует рассматривать скорее в качестве дополнения к традиционным методам обучения.

— Лично я в своей практике использую платформу TWEE. Ее основная концепция заключается в предоставлении пользователю коротких текстов на английском языке, часто в формате историй или анекдотов, которые затем анализируются и разбираются с помощью интерактивных упражнений и вопросов. Это позволяет учащимся активно взаимодействовать с материалом, развивать свои навыки чтения, понимания и лексики, а также повышать свою грамматическую и языковую компетенцию, — поделилась преподаватель.

Фото: Global Look Press/Felix Kästle

Заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская считает важным и необходимым совершенствовать и видоизменять методики обучения в соответствии с научно-техническим развитием общества, а также постоянно адаптировать учебный процесс к развитию современных технологий. Эксперт также рассказала, что выпускники этого года активно использовали в своих работах сгенерированные ИИ материалы.

— Один из моих студентов упомянул в своей выпускной квалификационной работе несуществующего киберспортсмена. Я заметила, что информация об игроке не соответствует действительности (нет такого игрока), а вот студент был неприятно удивлен, — поделилась эксперт.

ИИ стоит свеч

Архитектор систем компьютерного зрения Softline Digital Иван Корсаков придерживается мнения, что важно установить баланс между использованием данных для улучшения обучения и защитой конфиденциальности студентов. Учителя, учебные заведения и разработчики ИИ должны работать вместе, чтобы гарантировать, что ИИ используется этично и ответственно. Дальнейшее проникновение ИИ кардинально изменит сферу образования, это лишь вопрос времени.

— Технологии и дальше будут развиваться, поэтому отрицать их и делать вид, что это мода, которая скоро уйдет, недальновидно. Очень здорово, если прогрессивный взрослый (родитель или учитель) познакомит детей с нейросетями и научит не просто пользоваться готовыми ответами, а создавать свои собственные креативы, анализировать полученные ответы, — считает создатель искусственного интеллекта NIKA Никита Дмитрук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ряд стран уже в течение нескольких лет использует в общеобразовательных школах решения ИИ, чтобы наладить и организовать персонализированный учебный процесс. В этом году стало известно, что ИИ будет интегрирован в один из самых востребованных курсов по программированию в «Гарварде». Начиная с осени, учащиеся смогут использовать ИИ, чтобы находить ошибки в своем коде, оставлять отзывы о дизайне студенческих программ. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Дататех» Юрий Евтушик.

Менеджер проекта «Контур.Класс» Алиса Кричевская выделяет две проблемы интеграции ИИ в образовательный процесс. Первой является то, что искусственный интеллект может выдавать неверную информацию, а ученик, в свою очередь, принимать ее за истину. Поэтому сегодня важно обладать критическим мышлением, уметь проверять данные, эти навыки становятся более востребованными. Второй проблемой эксперт называет отсутствие единых критериев для оценивания материала, созданного при помощи ИИ.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Помним нашумевшую историю со сдачей диплома, который написал чат ChatGPT. Непонятно, как решать вопрос авторского права. Сегодня каждый такой кейс рассматривается индивидуально, — заключила эксперт.

Руководитель разработки образовательного контента онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Антон Макаров считает, что на данный момент разрыв между технологиями, которые можно включать в образовательный процесс, и реальными шагами огромный. В большинстве образовательных учреждений нейросети пока что воспринимаются как читерство. Эксперт прогнозирует появление правил пользования нейросетями, а также внедрение системы оценивая, определяющей, грамотно ли ученик воспользовался помощью нейросети.