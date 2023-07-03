Знания по силам: в вузах и образовательных платформах назвали новые подходы к обучению

Главные тренды в образовании — объединение технических и гуманитарных знаний, интеграция специальностей с IT, сотрудничество университетов с бизнесом и развитие soft skills. Об этом «Известиям» рассказали представители ведущих отечественных вузов и образовательных онлайн-платформ. В России всё чаще стали использовать проектные форматы в обучении, а студенты защищают дипломы в виде стартапов. Трансформируется и модель образования — например, в систему STEM, где объединяются наука, технологии, инженерия и математика. Причём фокус ставится на решении проблем и применении творческого подхода.

Модные стечения

Одним из основных трендов в обучении стало объединение технического образования с гуманитарным, рассказали «Известиям» в пресс-службе НИЯУ МИФИ. Совместное изучение этих дисциплин позволит новым специалистам стать более востребованными на рынке труда, считает ректор университета Владимир Шевченко.

Он пояснил: в технологических продуктах важно учитывать не только содержимое, но и внешний вид изделия, дизайн. Подчас не «начинка» инженерного изделия, а «обложка» становится тем, что управляет вниманием потребителя.

Другим важнейшим трендом стала интеграция разных специальностей с IT, подчеркнули в пресс-службе НИЯУ МИФИ. То, что раньше было возможно тестировать только в «железе» в ходе реальных физических экспериментов, сейчас можно моделировать виртуально. В таком формате в университете, например, разрабатывается ядерный реактор.

Ещё одна тенденция — тесное сотрудничество вузов и компаний, будущих работодателей выпускников. А также взаимодействие институтов друг с другом, за счёт чего можно получить «сдвоенные» дипломы, отметили в университете.

Цифровизация и расширение проектных форм обучения — также одни из основных трендов, считает ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Мамедова. Их влияние сейчас растёт с каждым годом. Отсюда рост рынка онлайн-образования, перевод части самостоятельной работы в дистанционные форматы, создание «цифрового следа» и портфолио. А также выполнение курсовых в виде проектов по запросам компаний и защита дипломов как стартапов, подчеркнула эксперт.

Популярность междисциплинарного обучения также связана с развитием цифровой среды, сообщила Наталья Мамедова. Она добавила: проектный формат работы, который используется многими организациями, часто требует от сотрудников интеграции знаний и навыков в разных сферах. Поэтому появился тренд на получение дополнительного образования вместе с основным дипломом или второй квалификации.

Главная тенденция — это культура непрерывного обучения, продолжила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова. По её словам, среди других трендов — геймификация и индивидуальный подход. Сформировался также реальный запрос на развитие гибких навыков и предпринимательских компетенций, подчеркнула эксперт.

Она отметила: актуален и проектный метод в образовании. Например, формат создания собственных стартапов и кейсовый подход, когда студенты работают в виде консультантов для компании по решению какой-то внутренней проблемы.

Hard и soft

STEM-технологии (Science, Technology, Engineering, Mathematics) в образовании — тоже перспективное направление, считает Наталья Мамедова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Сейчас наращиваются практики в этой сфере и происходит их постепенное проникновение в модель обучения.

Система заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания комплексного подхода в образовании. При этом совмещение STEM-технологий с проектным форматом позволяет усилить вовлечённость обучающихся, подчеркнула эксперт.

Во время Петербургского международного экономического форума сообщили о запуске первого в России частного университета на основе STEM-модели. На сессии отмечалось, что в основе такой системы кроме междисциплинарного формата лежит и ряд других принципов: фокус на решении проблем, умении использовать творческий подход и работать в команде, оттачивании коммуникационных навыков и развитии критического мышления.

— STEM-модель хороша тем, что позволяет одновременно развивать мышление в технических и гуманитарных науках, такой подход создаёт среду для стопроцентного погружения в решение задач нестандартными ходами, — рассказала Екатерина Петрова из GenerationS.

Эта одна из систем, которые помогают сформировать узкопрофильных специалистов с более широким кругозором и набором гибких навыков, согласна генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян. По её словам, такие модели сейчас характерны для базового образования — бакалавриата и магистратуры, где вузы стали интегрировать, например, проектный подход.

Сейчас явно заметен тренд на междисциплинарность и гибкие профессиональные роли, согласилась заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Брызгалина. И система образования должна на это отвечать.

Также сегодня науки и технологии развиваются во взаимодействии, происходит сращивание процессов получения знаний, технологического применения и бизнеса. Это проявляется, например, в медицине. Такая интеграция полезна по многим направлениям, считает Елена Брызгалина. По её словам, отмечается и спрос на развитие soft skills — навыков коммуникации, работы в команде и других. Однако они должны быть в балансе с твёрдыми профессиональными.

В 2023 году среди абитуриентов вузов самой популярной сферой стали информационные технологии, следует из данных SuperJob. По этому направлению планируют пойти 28% опрошенных. На втором месте — профессия врача (13%), на третьем — инженера (9%). Ещё 6% готовятся поступать на экономиста.