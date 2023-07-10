FT указала на опасения США из-за возможного принятия Украины в НАТО

Власти США не хотят давать гарантий об упрощенной процедуре принятия Украины в состав НАТО, поскольку это решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование. Такое мнение высказал в понедельник, 10 июля, обозреватель газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

В материале отмечается, что единство Североатлантического альянса в настоящее время подвергнется самому большому испытанию с начала конфликта на Украине. Рахман указывает на то, что в администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что некоторые союзники по НАТО хотели бы видеть альянс напрямую вовлеченным в военное противостояние с Россией, передает «Газета.Ru».

«Проблема, которая грозит расколом альянса, — это стремление Украины присоединиться к нему. Один лагерь, включающий Польшу, страны Балтии и саму Украину, хочет, чтобы страна быстро вступила в НАТО. Другая, возглавляемая США и поддерживаемая Германией, хочет замедлить этот процесс и продвигать другие формы гарантий безопасности Украины», — пишет обозреватель.

При этом, по мнению журналиста, за американскими возражениями по принятию Украины в НАТО скрывается опасение, что любое обязательство ускорить вступление может продлить конфликт и создать опасные осложнения для будущего мирного урегулирования. Журналист добавил, что ускоренный прием Украины в альянс может обернуться негативными внутриполитическими последствиями для американского лидера в преддверии президентских выборов 2024 года.

В этот же день эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» отметил, что, по его мнению, на саммите члены альянса предложат Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

Днем ранее, 9 июля, газета The Daily Telegraph написала о том, что Германия на саммите НАТО выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией.

Тогда же президент США указал на отсутствие внутри НАТО единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что обсуждал данную тему с украинским президентом. Американский лидер предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.