Украина без западного оружия не сможет продержаться в конфликте больше двух недель, но США не прекратят поставки. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в понедельник, 10 июля.

По словам сенатора, президент Соединенных Штатов Джо Байден заинтересован в том, чтобы этот военный конфликт продолжался как можно дольше. Основная цель для американского лидера и для США — это нанесение максимального урона РФ, уничтожение как можно большего числа российских и украинских граждан.

Джабаров отметил, что сейчас продолжение боевых действий зависит от наличия у Киева оружия.

«Если прекратят военные поставки Украине, она дольше двух недель после этого не продержится. Они используют всё, что есть на складах, а потом ноль — на базах и в окопах больше ничего не будет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у президента Байдена достаточно возможностей для завершения конфликта на Украине за пять минут в случае отказа Киева от перешедших под контроль России территории, однако киевские власти не согласятся на это, передает RT.

Таким образом украинский лидер прокомментировал обещание бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа завершить вооруженный конфликт на Украине за сутки в случае своей победы на выборах.

Он отметил, что ранее у Трампа уже была такая возможность, но у него были какие-то другие приоритеты, сообщает телеканал «360».

Ранее, 8 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США подготавливали Украину к тому, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого американские власти уничтожили украинскую нацию.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Ранее, 6 июля, Макгрегор заявил, что, в случае если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, в частности, потерять Одессу. По его мнению, Москва до сих пор не взяла под контроль этот город только потому, что российский лидер Владимир Путин в отличие от Запада не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только территории РФ.

До этого, 7 июня, Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону рассказал, что политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из Украины скотобойню. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Украины в конфликт против России.

6 июня Кеннеди-младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.