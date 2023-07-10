Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.



В поздравительном сообщении указывается, что Кремль высоко ценит принципиальную линию Мирзиёева на укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Ташкента.

Президент России выразил уверенность, что Россия и Узбекистан обеспечат наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей.

В воскресенье, 9 июля, в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Это первые выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающие продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Так, действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, смог снова баллотироваться на данный пост. Согласно данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов и победил на досрочных выборах главы государства.