Реклама
Прямой эфир
Мир
В МО Украины признали ответственность Киева за подрыв Крымского моста
Армия
ВС РФ уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении
Армия
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Мир
В Великобритании назвали причину трудностей контрнаступления ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Соломоновых островов
Мир
В КНР сообщили о предстоящем визите Валентины Матвиенко
Мир
Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России
Мир
В Британии допустили отказ Зеленского от территорий в случае провала ВСУ
Мир
В Японии сообщили о трудностях открытия офиса НАТО из-за позиции Франции
Мир
В Финляндии оценили уровень дипломатических отношений с Россией
Мир
Киев и Анкара подписали меморандум о развитии производства БПЛА на Украине
Спорт
В ПСЖ раскрыли причину ухода Мбаппе в ФК «Реал Мадрид»

В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

«9 июля в 08:00 часов по местному времени (06:00 мск — Ред.) открылись все 10 784 избирательных участка, на которых началось голосование по досрочным выборам президента Узбекистана, голосование завершится в 18:00 по местному времени», — сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Как уточнили в избирательной комиссии, 56 участков в 39 зарубежных странах откроются в 08:00 по местному времени стран, где они находятся.

Отмечается, что на выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане
В избирательной кампании примут участие четыре кандидата

В Узбекистане 9 июля пройдут досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиеева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Национально-демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») не подавала заявку в ЦИК и не участвовала в агитационной кампании, но поддержала кандидатуру Мирзиеева.

28 июня стартовало досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана. В нем приняли участие граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день выборов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023