В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны

Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

«9 июля в 08:00 часов по местному времени (06:00 мск — Ред.) открылись все 10 784 избирательных участка, на которых началось голосование по досрочным выборам президента Узбекистана, голосование завершится в 18:00 по местному времени», — сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Как уточнили в избирательной комиссии, 56 участков в 39 зарубежных странах откроются в 08:00 по местному времени стран, где они находятся.

Отмечается, что на выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

В Узбекистане 9 июля пройдут досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиеева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Национально-демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») не подавала заявку в ЦИК и не участвовала в агитационной кампании, но поддержала кандидатуру Мирзиеева.

28 июня стартовало досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана. В нем приняли участие граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день выборов.