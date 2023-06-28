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В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sadat
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Досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана стартовало 28 июня. Об этом тем же днем сообщил Центризбирком (ЦИК) республики.

«Избиратель, который не может находиться по месту жительства в день выборов, имеет право проголосовать досрочно. Время досрочного голосования на избирательном участке: с 9:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни», — сообщила комиссия в Telegram.

Досрочное голосование продлится до 5 июля. 9 июля состоится первый тур выборов. Они будут первыми после внесения поправок в Конституцию, согласно которым увеличивается срок, на который избирается президент, с пяти до семи лет.

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5 июня ЦИК Узбекистана зарегистрировал действующего главу республики Шавката Мирзиёева в качестве кандидата на досрочных выборах президента страны. Также регистрацию прошли лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев и первый зампред Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, представляющая Социал-демократическую партию «Адолат».

Избирательная кампания в Узбекистане началась 10 мая. Согласно действующим законам страны, Мирзиёев, занимающий пост президента второй срок, снова может претендовать на должность главы государства. Он был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, в октябре 2021-го он снова стал президентом.

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