В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента

Досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана стартовало 28 июня. Об этом тем же днем сообщил Центризбирком (ЦИК) республики.

«Избиратель, который не может находиться по месту жительства в день выборов, имеет право проголосовать досрочно. Время досрочного голосования на избирательном участке: с 9:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни», — сообщила комиссия в Telegram.

Досрочное голосование продлится до 5 июля. 9 июля состоится первый тур выборов. Они будут первыми после внесения поправок в Конституцию, согласно которым увеличивается срок, на который избирается президент, с пяти до семи лет.

5 июня ЦИК Узбекистана зарегистрировал действующего главу республики Шавката Мирзиёева в качестве кандидата на досрочных выборах президента страны. Также регистрацию прошли лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев и первый зампред Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, представляющая Социал-демократическую партию «Адолат».

Избирательная кампания в Узбекистане началась 10 мая. Согласно действующим законам страны, Мирзиёев, занимающий пост президента второй срок, снова может претендовать на должность главы государства. Он был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, в октябре 2021-го он снова стал президентом.