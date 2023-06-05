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Мирзиёев зарегистрирован как кандидат на досрочные выборы президента Узбекистана

ЦИК Узбекистана: Мирзиёев зарегистрирован как кандидат на досрочные выборы президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центризбирком (ЦИК) Узбекистана зарегистрировал действующего главу республики Шавката Мирзиёева в качестве кандидата на досрочных выборах президента страны. Об этом 5 июня сообщили на заседании комиссии, которое транслировалось на официальном YouTube-канале комиссии.

Комиссия зарегистрировала также трех кандидатов от политических партий страны. По данным казахстанского информационного портала Tengrinews.kz, в выборах примет участие лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев, а первый зампред Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова представит Социал-демократическую партию «Адолат» («Справедливость»).

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Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) 30 мая на съезде утвердила кандидатуру 65-летнего Шавката Мирзиёева для участия в выборах президента.

Избирательная кампания в Узбекистане началась 10 мая. Согласно действующим законам страны, Шавкат Мирзиёев, занимающий пост президента второй срок, снова может претендовать на должность главы государства.

Он 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов президента страны. Согласно указу голосование должно состояться 9 июля.

Эти выборы будут первыми после внесения поправок в Конституцию, согласно которым увеличивается срок, на который избирается президент, с пяти до семи лет.

Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, в октябре 2021-го он снова стал президентом.

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