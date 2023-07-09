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Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля

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Фото: TAСС/Смирнов Владимир
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В Узбекистане 9 июля пройдут досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в конституцию.

Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Избирательная кампания стартовала 10 мая. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать на выборах.

Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане
В избирательной кампании примут участие четыре кандидата

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов, соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиеева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Национально-демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») не подавала заявку в ЦИК и не участвовала в агитационной кампании, но поддержала кандидатуру Мирзиеева.

Ранее, 28 июня, стартовало досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана. В нем приняли участие граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день выборов.

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