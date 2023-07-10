Российский доброволец рассказал об издевательствах в украинском плену

Российский доброволец с позывным Топаз рассказал 10 июля «Известиям» о том, что его избивали и угрожали убить в украинском плену на донецком направлении, чтобы выбить из него «признание» в том, что российские военные наносят удары по мирному населению.

Он сказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) требовали от него также слов, что он якобы хочет перейти на сторону украинцев.



Доброволец также рассказал, что его били исключительно по туловищу, чтобы во время съемки не было видно побоев.



«Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер. Мне командир этого подразделения сказал, как и что говорить», — поделился Топаз.

По словам добровольца, украинский батальон перебросили на запорожское направление. Его и еще одного бойца из России военные ВСУ взяли с собой, чтобы использовать как «живой щит» при минометных заграждениях. Топазу удалось сбежать из плена во время боевых столкновений, а второй боец погиб.

О возвращении 45 российских военных с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров Минобороны России сообщило ранее, 6 июля. В тот же день стало известно, что самолет с вернувшимися из украинского плена военнослужащими РФ приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Военные рассказали, что уже сообщили родственникам о своем возвращении домой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.