Самолет с вернувшимися из украинского плена военными сел в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из украинского плена военнослужащими РФ приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова в четверг, 6 июля, показала кадры с места события и поговорила с военными.

«Спасибо всем, кто принял участие в нашем освобождении. Мы рады», — сказал один из военных.

Военные рассказали, что уже сообщили родственникам о своем возвращении домой.

«Ждали, ждали, надеялись до победного. Думаю, день рождения хоть на родине встретить», — сказал военнослужащий.

О возвращении российских военных с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров Минобороны России сообщило ранее в этот день. Военных доставят в медицинские учреждения министерства для прохождения реабилитации и лечения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.