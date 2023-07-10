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Зеленский назвал способ закончить конфликт на Украине за пять минут

Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за 5 минут ценой Украины, но Киев не согласен
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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У президента США Джо Байдена достаточно возможностей для завершения конфликта на Украине за пять минут в случае отказа Киева от перешедших под контроль России территории, однако киевские власти не согласятся на это. Об этом 6 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, выдержки из которого приведены 9 июля.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — процитировало Зеленского ABC News.

Таким образом украинский лидер прокомментировал обещание бывшего президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа завершить вооруженный конфликт на Украине за сутки в случае своей победы на выборах.

Он отметил, что ранее у Трампа уже была такая возможность.

«Однажды в свое время (во время президентства Трампа в 2017–2021 годах. — Ред.) у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. <…> как я предполагаю, в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — считает президент Украины.

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Ранее, 8 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США подготавливали Украину к тому, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, а вместо этого американские власти уничтожили украинскую нацию.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Ранее, 6 июля, Макгрегор заявил, что, в случае если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, в частности, потерять Одессу. По его мнению, Москва до сих пор не взяла под контроль этот город только потому, что российский лидер Владимир Путин в отличие от Запада не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только территории РФ.

До этого, 7 июня, Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону рассказал, что политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из Украины скотобойню. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Украины в конфликт против России.

6 июня Кеннеди-младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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