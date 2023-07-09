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Сторонники ПЦУ захватили канонический собор УПЦ в Хмельницкой области

УПЦ: раскольники захватили православный собор в Нетешине Хмельницкой области
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Фото: Українська Православна Церква
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В городе Нетешин Хмельницкой области раскольники — сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 9 июля сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«Агрессивные сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, фактически заключающими в себе посягательства на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

Группа раскольников пришла в церковь во время Божественной литургии. Когда богослужение закончилось, настоятель храма протоиерей Виктор Тишкун и священнослужители собора попытались поговорить с раскольниками, но они постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.

Во время захвата храма нападавшие совершили кощунственные действия: уже внутри обители они кричали, хлопали в ладоши и применяли физическую силу в отношении прихожан собора.

«Всё это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых клириков ПЦУ», — отмечают сторонники УПЦ.

Во время захвата в храме была полиция, которая поддержала активистов ПЦУ. Отмечается, что раскольники высказывали угрозы в адрес клириков собора и верующих УПЦ.

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Ранее, 5 июля, раскольники попытались захватить Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ в Киевской области. Сообщалось, что активисты ПЦУ при попустительстве сотрудников полиции проникают на территорию храма в городе Белая Церковь, в то время как приверженцам УПЦ вход закрыт.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 1 июля подчеркивал, что Киев давно воюет против единства православной церкви. По его словам, символом этого противостояния является отделение церкви страны от Московского патриархата.

26 июня власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Они потребовали от УПЦ подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений и официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

В 2022 году на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре прошлого года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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