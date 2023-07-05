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На Украине сообщили о попытке захвата кафедрального собора УПЦ

СПЖ: раскольники из ПЦУ пытаются захватить кафедральный собор УПЦ
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Фото: t.me/pravoslavie
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Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) посягают на Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщалось в Telegram-канале Союза православных журналистов Украины (СПЖ).

Отмечается, что активисты ПЦУ при попустительстве сотрудников полиции проникают на территорию храма в городе Белая Церковь, в то время как приверженцам УПЦ вход закрыт. Кроме того, на месте событий находятся представители территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы. — ​Ред.), которые раздают повестки верующим.

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Ранее, 1 июля, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» сказал, что Киев давно воюет против единства православной церкви и символом этого является отделение церкви страны от Московского патриархата. Он обратил внимание на то, что за последние годы было очень много сделано для самостоятельности УПЦ во многих вопросах.

26 июня власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют, в частности, подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений. Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

В 2022 году на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре прошлого года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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