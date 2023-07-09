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В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Константинов: в Крыму собираются привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
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Фото: REUTERS/Alina Smutko/File Photo
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 9 июля заявил, что власти полуострова намерены инициировать вопрос привлечения президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом теракты и диверсии.

«Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет в первую очередь об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — приводит его слова «РИА Новости».

Как считает Константинов, украинский лидер и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территорию Крыма беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на севере Крыма система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два БПЛА.

15 июня глава Крыма сообщил, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В некоторых домах выбило стекла.

Ранее власти Крыма подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. Работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. 19 мая Константинов заявил, что Крым расширит список претензий к Украине.

В 2015 году бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов организовал диверсию, в результате которой на территории Украины были подорваны опоры ЛЭП, питавшие электроэнергией полуостров. Предприятие «Крымэнерго» оценило ущерб в размере свыше 1 млрд рублей.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил сбежавшего на Украину бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима.

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