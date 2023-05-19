Крымские власти заявили о планах расширить список претензий к Украине

Крым расширит список претензий к Украине, заявил 19 мая глава парламента республики Владимир Константинов.

«Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесенный Крыму в первую очередь в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают», — сообщил он.

По словам Константинова, после подготовки и оценки всех претензий их предъявят Киеву.

Ранее власти Крыма подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. Работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.

В ноябре бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов организовал диверсию, в результате которой на территории Украины были подорваны опоры ЛЭП, питавшие электроэнергией полуостров. Предприятие «Крымэнерго» оценило ущерб в размере свыше 1 млрд рублей.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил сбежавшего на Украину бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.