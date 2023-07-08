В Москве задержан подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин. Об этом 8 июля сообщает ГСУ СК России по столице.

Оба нападения произошли 7 июля. Первое случилось рядом с улицей Симоновский Вал. Недалеко от жилого дома 37-летний мужчина попытался изнасиловать незнакомую девушку. Однако она начала сопротивляться, и нападавший скрылся с места происшествия. Затем рядом с жилым домом недалеко от Крутицкой набережной мужчина попытался напасть на другую женщину.

Его задержали в качестве подозреваемого. На допросе он полностью признал свою вину.

«Следствием получена информация, что ранее подозреваемый судим за совершение особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале следственного органа.

По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») возбуждено уголовное дело. К этому моменту следователи проверяют, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.

Ранее, 3 июля, в Архангельске был задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании девушки на улице. По статье 131 УК РФ («Изнасилование») было возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, пострадавшей 15 лет.