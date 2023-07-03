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В Архангельске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Архангельске задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании девушки на улице. Об этом 3 июля сообщается на сайте СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следователи считают, что вечером 1 июля на Московском проспекте мужчина затащил потерпевшую в кусты и изнасиловал. Свидетели услышали крики и позвонили в полицию. Они также сообщили о случившемся проезжающему мимо наряду Росгвардии, который задержал подозреваемого.

По статье 131 УК РФ («Изнасилование») возбуждено уголовное дело.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следственного органа.

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Возраст школьницы не уточняется. По данным местных СМИ, ей 15 лет.

Ранее, 25 мая, «Известия» сообщали о том, что студентка одного из вузов Москвы обвинила своего отца в изнасилованиях, которые продолжались почти 10 лет. Преступления в отношении нее совершались с 2014 года. Мужчина также избивал дочь.

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