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Московская студентка обвинила отца в сексуальном насилии

Московская студентка обвинила отца в систематическом сексуальном насилии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Студентка одного из вузов Москвы написала заявление в полицию на своего отца, обвинив его в изнасилованиях, которые продолжались много лет. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

По словам заявительницы, отец подвергал ее насилию почти десять лет. Преступления в отношении нее совершались с 2014 года. Мужчина также избивал дочь, уточнил источник.

Последний инцидент произошел 19 мая, когда к девушке в гости пришел парень. По словам дочери, отец его выгнал, велел девушке раздеться и изнасиловал в очередной раз. После этого он повел дочь на кухню, где пил спиртное.

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Заявление в полицию студентка написала спустя несколько дней, начата доследственная проверка.

Установлено, что девушка вместе с родителями и сестрой переехала в столицу из Элисты

В середине мая стало известно о задержании сотрудника центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВС) за изнасилование 14-летней девочки. Несовершеннолетняя рассказала полицейским, что воспитатель группы индивидуальной профилактической и психологической работы, старший лейтенант полиции совершил в отношении нее противоправные действия.

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